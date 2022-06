Sie kommen zu 100 Prozent aus steirischen Wäldern, haben eine nachvollziehbare Lieferkette und werden in einem neuen Pelletierwerk der Rubner Holzindustrie in Zusammenarbeit mit der Bioenergie Köflach in Rohrbach an der Lafnitz produziert: Die "Steirerpellets". Am Freitag wurde die neue Anlage offiziell eröffnet, unter den zahlreich erschienen Gästen waren auch Bundesministerin Leonore Gewessler, Landesrätin Ursula Lackner und Landesrat Hans Seitinger.