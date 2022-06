Am Donnerstag, dem 9. Juni, kam es aufgrund der heftigen Regenschauer der letzten Tage zu einem Felssturz unterhalb des Friedhofes der Festenburg. Die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen am Wechsel wurde alarmiert und rückte aus. Gemeinsam mit den Mitarbeitern der Straßenmeisterei in Pinggau und dem Geologen des Straßenerhaltungsdienstes führten sie die Felsräumungs- und Sicherungsarbeiten durch. Während dieser Arbeiten musste die Festenburgerstraße (L427) zwischen der Schule und der Burg Festenburg für zwei Stunden gesperrt werden.