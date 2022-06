Ein ungeladener Gast verirrte sich Mittwochnachmittag auf eine Kindergeburtstagsfeier in Oberwart: Eine Schlange hat die Kinder überrascht. Die zu Hilfe gerufene Stadtfeuerwehr Oberwart rückte daraufhin mit drei Kameraden aus.



Am Einsatzort wurde die Schlange gefangen. Die Kinder der Geburtstagsfeier durften das Reptil noch genau unter die Lupe nehmen, bevor das Tier von den Feuerwehrmännern an einem Bachufer wieder frei gelassen wurde, berichtete die Feuerwehr.