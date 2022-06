Ab Samstag, dem 4. Juni, findet künftig einmal im Monat ein Kunsthandwerksmarkt in Hartberg statt. Jeden ersten Samstag im Montag stellen regionale Aussteller in der Fußgängerzone ab 9.30 Uhr ihre Kunststücke aus. Sie bieten traditionelles Handwerk, Drechselarbeiten, Keramik, Schmuck, Gartendekoration, Zirben- und Lavendelprodukte, Handbemaltes und exklusive Geschenkideen an. Die nächsten Termine im Sommer sind am 2. Juli und am 6. August.