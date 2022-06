Hartberger Ärztepaar geht in Pension

Von schönen Erfolgen, traurigen Schicksalen und einem schweren Abschied

Rund 30.000 Patientinnen aus der ganzen Region haben Henriette und Wolfgang Motter in ihrer Ordination in Hartberg betreut. Mit Ende Juni gehen die Allgemeinmedizinerin und der Frauenarzt nach 35 Jahren in Pension.