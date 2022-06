Nach insgesamt 19 Jahren an der Spitze der Bezirks-ÖVP (1989 bis 1996 und 2010 bis 2022) hat Nationalratsabgeordneter Reinhold Lopatka diese Funktion Donnerstagabend beim Bezirksparteitag in Kaindorf in jüngere Hände gelegt. Mit einstimmigem Beschluss des Parteivorstandes wurde der Landtagsabgeordnete Lukas Schnitzer den Delegierten als Nachfolger vorgeschlagen und bei der Wahl zum neuen Bezirks-Obmann mit 99,2 Prozent der Stimmen bestätigt.