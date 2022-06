Bilder aus Sonne und Wasser gestalten, Naturtagebücher für Klein und Groß fertigen, Freskenmalerei erlernen wie anno dazumal: Neugierig geworden? Das alles und noch viele weitere Workshops gibt es bei der diesjährigen Auflage von Styrian Summer Art im Naturpark Pöllauer Tal. Bereits zum 15. Mal gehen die Kunstwochen in der Oststeiermark über die Bühne – heuer erstmals in zwei Etappen. So finden die ersten Kurse vom 30. Juni bis 17. Juli statt, die zweite Runde startet am 20. August bis Ende Oktober.