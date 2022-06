Dabei präsentierten gleich 13 Unternehmen aus der Region, vom Holzbaumeister und Tapezierer, vom Grafikdesigner und Stahlbauer bis zum Hotelfachmann ihre jeweiligen Berufe. Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen konnten vor Ort die Berufe nicht nur hautnah miterleben, sondern auch selbst Hand anlegen. So wurde konzentriert an einem Spitzbogen gemauert und unterschiedliche Höhen nivelliert, geschickt an einem Holzriegelhaus gezimmert und leidenschaftlich Schoko-Palatschinken gekocht, schicke Frisuren gesteckt und kreative Grafikdesigns entworfen.