Preisgekrönter Film "Corsage" von Alexander Glehr feiert in Hartberg Vorpremiere

Alexander Glehr ist von den 75. Filmfestspielen in Cannes zurück. Der von ihm produzierte Film „Corsage“ fand dort ein großes Echo. Man heimste einen Darstellerpreis ein, die Vorpremiere in Österreich findet Anfang Juli in Hartberg statt.