In den oststeirischen und südburgenländischen Gemeinden trauen sich Bürgermeister bisher noch nicht gänzlich an das Thema "autofreie Innenstädte" heran, wollen sich aber mit Zwischenlösungen dem Ziel nähern. Ob ein barrierefreier Weg, eine Begegnungszone oder eine temporäre Fußgängerzone – Pöllauberg, Oberwart und Hartberg wollen mit unterschiedlichen Ansätzen einen Schritt in Richtung "autofreiere Innenstädte" gehen.