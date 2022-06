Um die Jugend und ihre Zukunft drehte sich das diesjährige Schüler machen Zeitung-Projekt der Kleinen Zeitung. Mit an Bord waren auch fünf Schüler des Hartberger Gymnasiums, die sich mit dem Thema journalistisch auseinandersetzten. Und das war nicht immer ganz einfach, Corona machte auch vor dem Projekt nicht Halt, was nicht nur virtuelle Treffen zur Folge hatte, sondern auch die Kontaktaufnahme mit so manchem Interviewpartner erschwerte.