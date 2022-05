Bei derselben Eisenbahnkreuzung in Friedberg, bei der vor zwei Tagen ein Traktor mit einem Zug kollidierte, ist es erneut zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 56-Jähriger fuhr am Freitag, dem 27. Mai, in der Früh mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße im Bereich Stögersbach und wollte die dortige unbeschrankte Eisenbahnkreuzung überqueren. Aus Richtung Rohrbach an der Lafnitz näherte sich ein Güterzug, den der Fahrer übersehen haben dürfte. Es kam zu einer Kollision, wobei der Pkw rund 100 Meter mitgeschleift wurde, bis der Zug zum Stillstand kam. Der Fahrer erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, war laut den Einsatzkräften jedoch an der Unfallstelle ansprechbar und wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber in das UKH Graz eingeliefert.