Ein Regentropfen rinnt über ein tiefgrünes Rosenblatt und fällt auf die noch nasse Wiese darunter. In der Luft liegt der intensive Duft der Damaszener-Rosen, die momentan in voller Blüte stehen. Von Mitte Mai bis Mitte Juni ist Erntezeit am Bio-Rosenhof der Familie Schrei in Großwilfersdorf.