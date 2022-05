Zum bereits 16. Mal dreht sich in der Ökoregion alles um das Thema Humusaufbau und regenerative Landwirtschaft, wenn sich internationale Humus-Pioniere aus Wissenschaft, Praxis uns Beratung zu den Humus-plus-Tagen zusammenfinden. Coronabedingt wurde die Veranstaltung ins Frühjahr verlegt und finden dieses Jahr am kommenden Montag, 30. und Dienstag, 31. Mai wieder in Kaindorf statt.