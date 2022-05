Das Unwetter am Dienstag, dem 24. Mai, verursachte zahlreiche Feuerwehreinsätze im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. In den Abendstunden bildeten sich heftige Gewitter vom Joglland bis hin über das Pöllauer Tal und den Raum Hartberg. Dem Starkregen folgten überschwemmte Grundstücke, Keller und Straßen. Verschlammte Verkehrswege, kleinräumige Hochwässer und Verklausungen von Bächen waren ebenfalls die Folge. 17 Feuerwehren (rund 200 Mitglieder) waren innerhalb kürzester Zeit bei insgesamt 37 Schadenseinsätzen im Einsatz. Aber auch am darauffolgenden Tag waren die Einsatzkräfte der Region mit Aufräumarbeiten beschäftigt.