Um ein existierendes Funkloch in Teilen von Obersaifen (Gemeinde Pöllau) zu beheben, will ein Kommunikationsanbieter einen neuen Mobilfunksendemast errichten. Er soll relativ gut getarnt mitten in einem kleinen, an der Landesstraße gelegenen Waldstück hochgezogen werden. Ursprünglich war der Standort am Waldrand geplant gewesen. Vonseiten der zuständigen Behörde gab es bereits grünes Licht für das avisierte Bauprojekt.