Im Mai 2021 ging die Cities-App in Ilz offiziell online, vor kurzem feierte die App also ihren ersten Jahrestag in der Marktgemeinde. In den letzten zwölf Monaten haben sich bereits 90 Betriebe und Vereine auf der Plattform registriert, man zählt auch schon 2000 Benützerinnen und Benützer - exakt am ersten Jahrestag konnte mit Susanna Fröhlich aus Nestelbach im Ilztal der 2000. User registriert werden.