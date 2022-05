Laute Musik und Nächte, in denen bis in die Morgenstunden getanzt wurde - daran erinnern sich alle, die die Kultdisco "Seehof" am Stubenbergsee gekannt haben. Ab 1971 war sie Treffpunkt der Jugend und für Generationen "das Fortgehlokal" in der Region. 20 Jahre ist es jetzt her, dass der damalige Betreiber Martin Fritz die Seehof-Türen endgültig geschlossen hat, am Donnerstag sperrt er sie gemeinsam mit seinem Bruder Stefan unter neuem Konzept wieder auf. Befürchtungen der Anrainer, dass es mit der Ruhe am See ab der Eröffnung vorbei sein könnte, räumt er aus dem Weg. Er verspricht "Musik aus" um spätestens 22 Uhr - eine Vereinbarung, die schon im Pachtvertrag, die Fritz-Brüder haben den Grund von der Gemeinde gepachtet, festgehalten ist.