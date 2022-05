"Leben, wirtschaften und genießen": Die Regionalentwicklung Oststeiermark hat in Kooperation mit sieben heimischen Betrieben das Projekt "Workation" auf die Beine gestellt. Studenten oder Absolventen am IT-, Mechatronik-, Elektronik- und Maschinenbau-Sektor können sich um einen Sommerjob der besonderen Art bewerben. Die Praktikanten bekommen nämlich nicht nur ein angemessenes Gehalt, es werden ihnen auch eine kostenfreie Unterkunft und ein umfangreiches Freizeitprogramm geboten.