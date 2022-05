Das von der Regionalentwicklung Oststeiermark mit Sitz in Weiz initiierte Projekt „Lange Nacht der Karriere in der Oststeiermark“ war eine Art Versuchsballon, um heimische Firmen aus unterschiedlichen Branchen vor den Vorhang zu bitten. „Unser Blick war dabei in erster Linie auf höherwertige Jobmöglichkeiten fokussiert“, erläutert Julia Grasser vom Organisationsteam.