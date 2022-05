Das ging flott: Die drei illegal abgestellten Autos neben der Kläranlage in Pöllau, die jüngst für Verwunderung und vor allem Erheiterung sorgten, sind weg, nur noch das Baustellengitter steht auf der Wiese. Die drei Audis dürfte deren Eigentümer entfernt haben. "Wir gehen davon aus, dass der Besitzer aufgrund des Artikels in der Kleinen Zeitung aktiv wurde", sagt Doris Fuchs, zuständige Referentin an der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld. Anfang dieser Woche hatte die Kleine Zeitung über die Pkw berichtet.