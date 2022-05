Drei Gemeinden aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld haben die Chance, ihre Hauptplätze bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung zu nominieren, bereits genutzt. Hartberg, Fürstenfeld und Friedberg sind unter den Nominierten, kämpfen damit um den Sieg und den Titel "Schönster Hauptplatz der Steiermark".

In Fürstenfeld ist man optimistisch gestimmt, aus der diesjährigen Wahl als Sieger hervorzugehen. "Wir müssen einfach gewinnen, weil unser Platz schlichtweg der Schönste ist", schwärmt Bürgermeister Franz Jost. Deshalb habe man sich auch gemeinsam mit dem Stadtmarketing dafür entschieden, bei der Wahl zum "Schönsten Hauptplatz der Steiermark" teilzunehmen. Aber was macht den Fürstenfelder Hauptplatz so besonders? "Die Geschichte. Es gibt ihn seit 1220, damals war er der Platz der ehemaligen Kaserne", sagt Jost.

Anmeldung bis 4. Juli möglich

Heute spielt aber die Mariensäule die Hauptrolle am Platz. "Eine Lichtshow und Musikstücke, die dreimal am Tag erklingen, bringen sie noch mehr zum Vorschein." Genau das sei auch der Grund gewesen, warum man sich überhaupt bei der Platzwahl beworben hat: "Wir hoffen, dadurch auch wieder ins Bewusstsein der Leute zu rufen, wie schön wir es hier haben."

Auch der Hartberger Hauptplatz ist unter den Nominierten © Zugschwert

Neben Fürstenfeld sind aber auch noch die Stadtgemeinden Hartberg und Friedberg im Rennen um den Titel. Doch die Anmeldefrist für die oststeirischen Gemeinden, die ihre Plätze für die "Platzwahl 2022" nominieren wollen, ist noch nicht vorbei. Bis zum 4. Juli haben sie noch Zeit ihre Dorf-, Markt- oder Hauptplätze anzumelden.