Hauptberuflich ist er Intensivpfleger in einem Unfallkrankenhaus in Wien, sobald der 25-jährige Manuel Edlinger frei hat, zieht es ihn aber in seine Heimat Pöllau. Nicht nur um Familie und Freunde zu treffen, sondern auch und vor allem, um sich in den Dienst für seine Mitmenschen zu stellen. Als Mitglied von Feuerwehr und Rettung ist er rund 50 Stunden pro Monat ehrenamtlich im Einsatz. Geht es nach ihm, könnten es bald noch mehr werden. Immerhin wäre es sein größter Traum, Flugretter am Stützpunkt in Oberwart zu werden.