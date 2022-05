Alle Jahre wieder geht der große steirische Frühjahrsputz über die Bühne. In Hartberg-Fürstenfeld nahmen in den letzten Wochen mehr als 5000 Teilnehmer - das entspricht sieben Prozent der Bevölkerung - an der Aktion teil. Auch viele Schüler beteiligten sich. Unter dem Motto "Reinwerfen statt wegwerfen" schnappten sie sich Müllsackerl und -zangen und sammelten achtlos weggeworfenen Abfall entlang von Straßen oder Bachläufen und auf öffentlichen Flächen.