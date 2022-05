Welche Jobs gibt es eigentlich bei Ringana? Was machen die Angestellten bei Stahl- und Fahrzeugbau Grabner oder was genau arbeitet man, wenn man bei der Firma TAC Informationstechnologie in Schildbach eine Arbeit hat? Kann man bei der Firma Haas Fertigbau nur Zimmermann lernen, oder gibt es auch andere Berufe? Spitzer Engineering in Vorau hört sich auch spannend an, genauso wie Grübl Automatisierungstechnik GmbH in Stubenberg. Wer die Jobmöglichkeiten in der Region jetzt genauer kennenlernen möchte, sich über offene Stellen oder Jobchancen informieren will oder mit der Führungsebene eines Betriebs in Kontakt zu kommen versucht, der ist bei der langen Nacht der Karriere am Donnerstag, dem 19. Mai, genau richtig.