Bei seinem täglichen Rundgang über den Campingplatz direkt neben dem Freibad in Fürstenfeld überprüft Anton Deutsch die Stromkästen an den Stellplätzen, ob diese funktionieren. Gerade erst wurde der Rasen gemäht und mit letzten Handgriffen wird der Campingplatz auf Vordermann gebracht. "Bald startet die Hochsaison, da muss alles perfekt aussehen", weiß der Campingplatz-Leiter genau. Doch auch bereits im Mai sieht man viele Campingwägen mit fix montierten Zelten und Terrassen auf ihren Stellplätzen stehen. 39 Dauercamper lassen ihre fahrbaren Häuser das ganze Jahr über in Fürstenfeld stehen und kommen dann für ihre Urlaube oder Wochenenden vorbei, um die grüne Idylle zu genießen.