Eine wichtige internationale Vermittlerrolle nimmt künftig der in Greinbach beheimatete ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Bezirksparteiobmann Reinhold Lopatka ein. Er wurde seitens der Parlamentarischen Versammlung der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) zum Sonderbeauftragten für den parlamentarischen Dialog mit der Ukraine ernannt. Er soll in dieser Funktion den Dialog zwischen russischen und ukrainischen Parlamentariern im Sinne einer Beilegung des Konflikts fördern. Lopatka ist zudem seit Juli vergangenen Jahres Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE mit Sitz in Wien.