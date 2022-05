Bei der Staatsmeisterschaft 3D im Blasrohrschießen in Walhalla in Oberösterreich war Moritz Sticher vom BSV Thermenland nicht zu schlagen und holte mit einem Score von 397 Ringen Gold in der Klasse Schüler 2. Heidelinde Jeitler landete mit Rang drei und der Bronzemedaille im Damenbewerb ebenfalls auf dem Podest. "Wir haben auf unserer Anlage in Leitersdorfberg beste Bedingungen mit ähnlichen Entfernungen. Das konnten wir gut nützen. Der Trainingseifer ist groß und wir sind für die kommenden Aufgaben der Saison gut gerüstet", sagte Heidelinde Jeitler.