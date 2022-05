In der Gemeinde Bad Blumau herrscht nicht nur dicke Luft, es ist Feuer auf dem Dach. Die Gemeindemitarbeiter in der Verwaltung schickten einen Hilferuf in Form eines E-Mails (das der Kleinen Zeitung vorliegt) an die Gemeinderäte, um auf ihre prekäre Arbeitssituation aufmerksam zu machen. Zu diesem Schritt kam es vor allem deshalb, weil eine Zusammenarbeit mit Bürgermeisterin Andrea Kohl (VP) nur noch schwer möglich sei, hört man. In der E-Mail ist von fehlendem Vertrauen, Lügen und einer eskalierenden Lage die Rede.