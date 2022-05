Seine Predigt in der Osternacht sorgte für Staunen in der Kirche: Diesmal war es aber nicht der Inhalt, sondern die Lautstärke, mit der Pfarrer Roger Ibounigg die "Botschaft des Herrn" zur Auferstehung Christi verkündet hatte. Ein Video davon macht derzeit die Runde in sämtlichen sozialen Medien und wird hundertfach verbreitet. Hier der Ausschnitt:

Pfarrer Roger Ibounigg geriet erst kürzlich in öffentliche Kritik. Schuld war eine Predigt im Dezember. Man müsse hinsichtlich der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus die "Waffe des Rosenkranzes in die Hand nehmen".