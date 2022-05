In einer gemeinsamen Spendenaktion des Bundesschulzentrums Hartberg, organisiert von den Religionslehrern, sammelten die Schüler und Lehrer für jenes Waisenheim, das in Burgauberg-Neudauberg in einem stillgelegten Hotel für 63 ukrainische Waisenkinder eingerichtet wurde. Gespendet wird über den Verein Kleine Herzen, dessen Gründerin Pascale Vayer Waisenhäuser in der Ukraine, in Russland und in Kambodscha betreut.