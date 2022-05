Die Oststeiermark ist reich an historisch bedeutsamen Kirchen, deren Orgeln und Glocken. Der seit sieben Jahren bestehende Verein "Sakralkunst Oststeiermark" hat es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit dem regionalen Tourismusverband diese Jahrhunderte alten Kulturgüter zu erhalten und mit Führungen und Konzerten den Besuchern erlebbar zu machen. Von Birkfeld über das Apfelland bis in das Pöllauertal sind es mehr als ein Dutzend kleiner Kirchen mit restaurierten historischen Orgeln und Glocken, dazu auch das Kulm-Keltendorf in Kulming, dem ersten urgeschichtlichen Freilichtmuseum in der Steiermark, die als Zeugen der Vergangenheit in den letzten Jahren zunehmend Touristen angezogen haben.