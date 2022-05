Region soll summen und vielfältig aufblühen

In Neudau fiel der Startschuss für die diesjährige Aktion "Wildblumen", an der 188 steirische Gemeinden teilnehmen. Durch die "wilden" Flächen, die so entstehen, sollen nachhaltige Lebensräume für Pflanzen- und Tiere geschaffen werden.