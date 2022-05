Die Präsentation der Jugendstudie Oststeiermark Ende März 2022 hat viel Staub in der Region aufgewirbelt. Neben dem öffentlichen Verkehr und der Infrastruktur in der Region kritisierten die Jugendlichen auch die Freizeitmöglichkeiten in der Oststeiermark. In Hartberg sieht Bürgermeister Marcus Martschitsch aber wohl keinen dringenden Handlungsbedarf, denn laut ihm sei die Gemeinde nicht in der Verantwortung, das Freizeitangebot für Jugendliche auszuweiten.