Die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Fürstenfeld zeigten erneut, dass sie in sozialen Angelegenheiten im Spitzenfeld anzusiedeln sind. Bereits vor Ostern wurden von mehreren Schulklassen Hilfsgüter für Menschen in der Ukraine gesammelt. Mit einem erneuten Spendenaufruf übertrafen sich die Schüler allerdings erneut. Insgesamt konnte ein Betrag von 10.800 Euro für Menschen in der Ukraine gesammelt werden.