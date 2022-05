Der Schwalbenhof veranstaltet am Samstag, dem 7. Mai eine Muttertagsveranstaltung im Naturschaugarten in Bierbaum bei Bad Blumau. Den ganzen Tag über können Mütter dort Lesungen von der Vulkanland Dichtergilde lauschen und einen Workshop zum Thema "Frauenkräuter" belegen. Start ist um 13 Uhr mit einem Willkommensdrink für die Mütter, der Tag endet gegen 18 Uhr am Jahreskreisplatz.