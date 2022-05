In unzähligen Stunden haben die Schüler der Mittelschule Stubenberg darüber gebrütet und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen: Am Ende sind daraus mehr als 50 Logos geworden, die allesamt den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen. Auf Initiative von Büchereileiterin Lisbeth Scherr, die die Umwelt ins Zentrum rückt, wurde jetzt das beste Logo prämiert. Es soll zukünftig überall dort in Stubenberg zu sehen sein, wo Klimaschutz präsent ist. "Die Leute sollen das Logo sehen und gleich die Verbindung zum Klimaschutz herstellen", sagt Scherr.