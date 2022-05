Zum dritten Mal veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Pöllau unter dem Motto "Alles steht still: Was nun?" einen Livestream und zeigte auf, was in einem solchen Fall geschieht und zu tun ist. Tausende Interessierte verfolgten die Sendung und lauschten nicht nur den Experten im Studio, sondern verfolgten auch die Arbeit des eingerichteten Krisenstabes und der Feuerwehr im Falle eines Blackouts. "Wir sind abhängig vom Strom, das vergessen wir immer. Einen kompletten Stromausfall haben wir noch nie erlebt, aber sind wir darauf überhaupt vorbereitet?", hieß es in der Anmoderation.