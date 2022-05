An den zentralen Plätzen in fast jeder steirischen Gemeinde wird am 1. Mai ein Maibaum aufgestellt. Heuer wurden in den Gemeinden Hartberg, Waldbach-Mönichwald und St. Lorenzen/Mürztal die mühevoll hergerichteten Bäume Opfer von Vandalen und bereits vor dem Aufstellen zerschnitten oder danach von Unbekannten gefällt. Solche "Lausbubenstreiche" können laut der Staatsanwaltschaft Graz schwerwiegende rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.