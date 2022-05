Nachdem Max Wiesenhofer mit Ende März in den Ruhestand getreten ist, steht die Neubesetzung des Bezirkshauptmanns von Hartberg-Fürstenfeld an. Als Favorit für dieses Amt wird Peter Bubik genannt. Der Jurist und langjährige Leiter des Anlagenreferats in der Behörde wurde erst im Februar zum Bezirkshauptmann-Stellvertreter ernannt und führt seither interimistisch das Haus.