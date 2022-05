Brand im Sägespäne-Silo einer Tischlerei in vier Stunden gelöscht

Am Samstagmorgen brach im Ortsteil Rohrbach ein Brand in einer Tischlerei aus, und zwar im Sägespäne-Silo. Die FF Sebersdorf rückte sofort an und konnte schon knapp vor 11 Uhr "Brand aus" geben.