Schwierige Lebenssituationen, die einen überfordern, psychosoziale Belastungen oder Erkrankungen – immer wieder finden sich Menschen ab 65 Jahren in einer solchen Situation wieder. Eine erste und kostenlose Hilfe finden sie und ihre Angehörigen in einem solchen Fall bei "Sopha", der sozialpsychiatrischen Hilfe des psychosozialen Dienstes in Hartberg. Seit mehr als einem Jahr gibt es in Hartberg diesen Altersschwerpunkt, für die Zukunft sucht man noch Freiwillige, die sich ehrenamtlich dazu bereit erklären, solche älteren Menschen zu begleiten.