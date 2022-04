Am Dienstag, dem 3. Mai, um 19.00 Uhr können sich Literaturfreunde im Zuge des "Krimi-Dienstag" über eine besondere Lesung in der Stadtbücherei Hartberg freuen. Autorin Nicole Stranzl begleitet die Zuhörer mit ihrem Krimi-Roman "Gefangen -Grauen in St. Anna" in ein fiktives Pflegeheim in Eggenberg und behandelt darin neben einem brutalen Mord auch eine toxische Beziehung, Stalking und die Krankheit ALS.