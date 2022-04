„France, nous viens!“. Alexander Glehr, Inhaber der Film AG Produktionsfirma mit Sitz in Wien, poliert gerade seine Französischkenntnisse auf. Er tut dies nicht, weil er einen Sommerurlaub an der Cote d`Azur geplant hat, sondern weil ihn die äußerst ehrenvolle Einladung zu den bevorstehenden Filmfestspielen im mondänen Cannes erreicht hat. Dort wird der jüngste von ihm und seinen internationalen Co-Produzenten, darunter auch der ORF, realisierte Kinofilm „Corsage“ in der Wettbewerbsreihe „Un Certain Regard“ gezeigt.