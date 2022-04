Feuerwehr zeigt, was bei einem Blackout los ist

Am kommenden Sonntag, dem 1. Mai, lädt die Freiwillige Feuerwehr Pöllau zum dritten Livestream "Live Dabei! Mitten im Einsatz #3" unter dem Motto "Alles steht still: Was nun?". Ab 18.30 Uhr wird gezeigt, was in einem solchen Fall geschieht. Dafür sendet die Feuerwehr zum dritten Mal live aus dem Studio, die Kleine Zeitung überträgt.