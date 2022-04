Am Sonntag, dem 24. April 2022, veranstaltete die evangelische Pfarre Fürstenfeld (Heilandskirche) ihren ersten Open-Air-Gottesdienst am Hauptplatz. Auch sämtliche katholische Bürger waren willkommen, daran teilzunehmen. Im Vorfeld beschloss Stadtpfarrer Alois Schlemmer deshalb, die Vormittagsmesse an diesem Tag abzusagen und stattdessen alle zur evangelischen Veranstaltung zu laden. Für Verwunderung unter den Gläubigen sorgte allerdings, dass die im Vorfeld abgesagte Messe dann plötzlich doch stattfand.