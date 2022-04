Alle zwei Jahre erhalten ausgewählte steirische Gastronomiebetriebe das Gütesiegel "Kinder- und Familienfreundliche Gaststätte". Heuer ging die Auszeichnung an insgesamt 73 Betriebe – so viele wie noch nie. 13-mal wurde das Gütesiegel in der Tourismusregion Oststeiermark vergeben.