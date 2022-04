Die Bestürzung in der Bevölkerung war groß, ebenso das Medienecho, als Hartbergs Pfarrer Josef Reisenhofer von der Grazer Diözese für sämtliche Fernseh-Gottesdienste gesperrt wurde: Auslöser war eine Open-Air-Messe im Juli des Vorjahres unter dem Motto "Kirche geht baden" am Freizeitsee in Greinbach. Reisenhofer hielt damals die Predigt von einem Boot im See.