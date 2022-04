"Mir sind die Kinder wichtig. Ich hab selbst vier Enkerl und wenn du mitbekommst, was in der Ukraine passiert ..." - um zu helfen hat sich Karl Almer aus Rohrbach am Kulm, Gemeinde Pischelsdorf, etwas ganz Besonderes ausgedacht: In rund 50 Tagen will er 1300 Kilometer pilgern - von Pischelsdorf bis nach Rom. Seine Reise dokumentiert der 65-Jährige auf Facebook und ruft gleichzeitig zu Spenden für die SOS-Kinderdorf-Ukrainehilfe auf.