Karotten, Avocado, Zitronen, rote Rüben - kunterbunt wie das Gemüse, das sie später umhüllen werden, warten die Garnspulen aufgefädelt an den Rundwirkmaschinen auf den Nadelstich. Wie bei einer riesigen Strickliesel wird parallel und gleichzeitig mit dutzenden Fäden an jeder der insgesamt 25 Maschinen eine Maschenreihe nach der anderen gemacht. Hunderte Nadeln prasseln dafür zugleich hinab und schnellen wieder nach oben. Hub für Hub, Masche für Masche entstehen so die einzelnen Netze der Firma Packnatur aus Neudau, für die sie vor kurzem den steirischen Innovationspreis 2022 erhalten haben.